(VIDEO) Diputada “pide a gritos” revisión de contrato con Pfizer; dice empresa no deja opciones a RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diputada por la provincia La Altagracia, Aidée López, expresó ayer lunes que debe hacerse una revisión de la firma del contrato con la empresa Pfizer, Inc, para adquirir las dosis de vacunas por un monto de más de $119 millones de dólares, indicando que este debe ser “revisado” minuciosamente para que no suceda lo mismo con otros convenidos sustraídos por el Estado dominicano.

“Pfizer no nos deja opción, por qué debemos firmar un contrato que ninguno de nosotros estamos de acuerdo”, manifestó de forma airada, la diputada López.

Asimismo, dijo que no entiende algo que considera como “elemental”, ya que los legisladores que la antecedieron antes de su turno en la Cámara, no estuvieron de acuerdo o tuvieron un desacuerdo con el tema de la vacuna de Pfizer.

El referido contrato, aprobado este lunes 17 de mayo en la Cámara de Diputados, para adquirir unas 9,999,990 dosis, por un monto de $119,999,980 millones de dólares, establece que la República Dominicana debe renunciar a la inmunidad sobre sus activos ante cualquier proceso legal.

“Todo el mundo va a firmar, estoy en contra pero voy a firmar, soy coherente pero voy a firmar, pero por favor”, expresó.

Indicó, que reconoce la facultad y deber que posee el Estado dominicano de garantizar la salud al pueblo, indicando que no puede ser que “por salirnos de los truenos, nos metamos en los relámpagos”.

Durante la ponencia de la legisladora, se podían escuchar las risas de varias personas, que se presume pudieron ser legisladores, quienes al parecer tomaron como un chiste los planteamientos realizados por la legisladora de La Altagracia.

“Aquí lo único que se está discutiendo es un contrato lleno de inequidad, en mi carrera de derecho he suscrito miles de contratos, y estos no son más que los acuerdos que hace la parte”, sostuvo.

En ese orden, dijo que “todos en la Cámara son profesionales” y cuestionó que los legisladores tengan que firmar a la mala un contrato que ninguno de los voceros están de acuerdo.

“Para después pasar como sucedió con la Barrick Gold, para después decir que no leyeron, no me fastidie carajo. Entonces creemos en la vacuna, que hay que hacer frente al coronavirus, un rebrote, pero por qué tenemos que firmar un acuerdo que nos fastidia la vida”, expuso.

Dijo que en uno de los artículos del contrato dice que los adquirientes del contrato, en este caso el Gobierno dominicano, están renunciando a los derechos de reclamar si la empresa Pfizer incumple el contrato.

“Nosotros somos vacas y vamos para el matadero, no señores, lo único que tenemos que hacer aquí es pararnos un poquito, con el respeto a la vicepresidenta, pero tenemos que decirle que cómo es que si Pfizer nos incumple nosotros nos metemos la lengua ustedes saben donde”, acotó.

La Diputada Aidée López igualmente enumeró las figuras presentes en la sala que no estaban de acuerdo, indicando que los Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre otros, no estaban de acuerdo, razón por la que nueva vez exclamó “revisemos el contrato”.