(VIDEO) Diputada denuncia río Jaya está peor de lo estimado; pide población colaborar para recuperar el afluente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diputada por la provincia Duarte, Dorina Rodríguez, expresó que el rio Jaya, representa la dignidad Francomacorisana, por lo que solicitó a los munícipes unirse a la iniciativa dispuesta por el presidente Luis Abiander, para recuperar el afluente, tras denunciar que los daños y la contaminación existente en el mismo es mayor de lo que fue estimado.

“Cuando yo le hice llegar al presidente mi inquietud sobre el rio Jaya no me imaginaba que la problemática era tan fuerte como ahora que tenemos más de un año enfocada en el tema y no damos cuenta que la situación de Jaya es bastante delicada, han sido muchos años de daños por parte de personas con falta de conciencia”, indicó.

En una entrevista realizada por Huáscar Casado y Joan Leyba “Encuentro del Sábado”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Rodríguez puntualizó que para que San Francisco siga “siendo la ciudad del Jaya” es necesario que todos pongan de su parte para recuperar ese patrimonio natural.

(Ver a partir del minuto 15:16).

Indicó que para poner en marcha este proyecto, la comisión designada para el mismo se ha dado a la tarea de recorrer a pies la trayectoria del río, con el objetivo de identificar el verdadero estado en el que se encuentra el caudal, argumentado que para mejorar cualquier cosa en la vida primero hay que conocerla.

Asimismo, denunció que los propietarios de terrenos al rededor del río, se ha apropiado de una porción del río, con alambradas que se extienden hasta el mismo, además de que algunas áreas que están destinadas a las reforestación son utilizados para labores agrícolas que no favorecen al medio ambiente, por uso constante de fertilizantes.

“Pero también en su cabecera han talado los árboles y ahí mismo han acerrado la madera, también hemos encontrado personalidades cambiando el cauce del río con retroexcavadoras y eso es sumamente dañino para el río. En la Piña encontramos que personas que tienen piscinas privadas tienen bombas instaladas con cisternas armadas en el mismo río para extraer agua”, indicó.

De igual forma, sostuvo que el Jaya se ha convertido además en un depósito de aguas negras que llegan a través de tuberías que transportan desde la ciudad este residuo, lo que atribuyó al abandono y la falta de atención a las necesidades del pueblo durante de los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Muchos moradores también tiran su basura al río, pero lo más triste es que donde están las personas más desarrolladas y con más visión, se podría decir que personas con suficientes recursos, ahí me dolió un poco más, porque en los barrios se entiende que en los barrios es por falta de conciencia, falta de alcantarillados y plantas de tratamiento”, comentó.

En este caso manifestó que los desechos son enviados en gran escala a las corrientes del río, porque se utilizan bombas que expulsan los residuos de las urbanizaciones, por lo que se han visto en la necesidad de realizar encuentros para concientizar a toda la población de San Francisco de Macorís, tratando de evitar que esta situación permanezca.

Subrayó que cada tres meses se rinde un informe al presidente Luis Abinader, en el que detalla las iniciativas para recuperar los espacios del río, reforestar la zona, eliminar la extracción de materiales, la tala de árboles y que en los barrios se instalen el sistema cloacal, de alcantarillado y de tratamiento de agua, para que esos sectores no tengan la necesidad de enviar sus desechos al río.

La legisladora subrayó que ha recibido apoyo por parte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien inspeccionó personalmente el afluente. Concluyó que están realizando diferentes actividades para concientizar a adulto y menores y que en consecuencia se integren a la recuperación del río.

“La universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recinto San Francisco de Macorís ha estado haciendo alguno estudios del nivel de contaminación, tengo conciencia de que Medio Ambiente está contribuyendo con esa iniciativa de la universidad para evaluarla por el departamento de ciencia para estudiar el nivel de contaminación que hay en el río, porque todavía no hay datos concretos”, externó.

