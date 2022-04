(Video) Diputada de ultramar revela diáspora envió remesas equivalentes al 10% del PIB en 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diputada de ultramar por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Kenia Bidó Parra, reveló que el año pasado la diáspora dominicana realizó envíos en remesas equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana, con el fin de ayudar a sus familiares durante la pandemia.

“En medio de esta pandemia, el año pasado nosotros enviamos alrededor de EU$10,000 mil millones de dólares eso es casi el 10% del Producto Interno Bruto del país y lo hacemos con todo el cariño y el ahínco, porque siempre estamos pendiente de las cosas que pasan en la nación”, expresó.

En una entrevista realizada por Yannerys Paulino, Paola Marte, María Elena Antigua y Brinio Batista en el programa “El Mundo Hoy” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Bidó Parra indicó que los dominicanos en el extranjero están satisfechos con el trabajo realizado durante la gestión gubernamental de Luis Abinader.

Sin embargo, agregó que todavía hay muchos aspectos en los que se debe trabajar para mantener la vinculación con todos los dominicanos que migran a otras naciones.

(Ver entrevista en el minuto 26:54).

“Tenemos una deuda moral con esos dominicanos, de representarlos dignamente para que sientan que sigan siendo parte de este país, a veces cuando salimos de aquí ya no nos sentimos como en casa, pero esta sigue siendo la casa de todos los dominicanos y el gobierno de Luis Abinader así lo ha expresado en cada una de las ejecuciones”, manifestó.

La representante de los dominicanos residentes en la circunscripción uno en Estados Unidos habló del plan SeNaSa Larimar, como uno iniciativa que busca garantizar el acceso a los servicios que ofrece el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) cuando los dominicanos que se residen en el extranjero regresan al país.

“Tu puedes adquirir un seguro de SeNaSa y cuando estás en el país puedes hacerte estudios médicos, puedes tener acceso a cirugías y a un aserie de cosas de las que muchas veces tenemos miedo los dominicano cuando regresamos a nuestro país. El Gobierno pensando en la salud y el bienestar de los dominicanos que retornan implantó este programa”, externó.

Dentro de las iniciativas de este Gobierno para la diáspora, también resaltó que a través del Instituto Nacional de Formación Técnico (Infotep) fue creado un plan piloto en la ciudad de Nueva York impartiendo concursos de refrigeración de plomería y ebanistería para formar hombres y mujeres para que se puedan formar con el fin de que tengan acceso a mejores trabajos.

“Una de mis iniciativas legislativas y que fue escuchada por el presidente es que la diáspora pudiera tener la oportunidad de estar en el programa Mi Vivienda Feliz, porque muchas veces pensamos que el que vive fuera tiene una casa o como adquirirla, pero no es así hay muchas personas que no tienen la oportunidad de comprar una vivienda propia o no cuentan con el crédito suficiente”, manifestó.

En ese aspecto, comunicó que hay un proceso de selección para ver quiénes califican para ser beneficiados por este programa y el mismo no solo fue creada para los dominicanos residentes en Estados Unidos, sino que es también para los que se encuentran en otros países.

Destacó que está promoviendo la iniciativa de ley que busca subir a ocho años el tiempo de vida límite para traer un vehículo del extranjero, ya que en la actual legislación se exige máximo cinco años de uso, por lo que argumentó que muchas personas tardan hasta seis años en saldar cierta deuda y traer el vehículo.

Relacionado