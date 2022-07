(VIDEO) Diplomáticos de carrera denuncian el Estado violó sus derechos al despedirlos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En representación de un colectivo de 32 exservidores, los diplomáticos Rafael Hernández, Doris Noel Martínez y Olmedo Pineda informaron que denunciaron ante el Tribunal Superior Administrativo y la Organización Naciones Unidas, a través de su Comisión de los Derechos Humanos, una supuesta desvinculación ilegal de sus funciones por parte del Estado dominicano.

De acuerdo con los denunciantes más de 700 funcionarios de carreras diplomáticas, fueron despedidos sin ningún tipo de justificación, ni prestaciones laborales; algunos, en medio de procesos médicos a causa de enfermedades catastróficas y esto representa la violación a un derecho inalienable que poseen como funcionarios de carreras.

En una entrevista realizada por Jaime Rincón y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, expusieron que la Ley 314 Relaciones Exteriores en su artículo ocho otorga el rango de diplomáticos de carrera a todos los funcionarios que tengan diez años consecutivos prestando sus servicios a la República Dominicana desde el exterior .

Asimismo, calificaron como una burla que la República Dominicana forme parte de la Comisión de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, y violente a través de un decreto presidencial los derechos de unos 700 funcionarios.

Doris Noel Martínez, exministra consejera por la embajada dominicana en los Países Bajos, precisó que de manera independiente expuso su situación en dos ocasiones al presidente Luis Abinader, quien instruyó a su asistente “encargarse de ese problema”; sin embargo, agregó que no se hizo nada al respecto.

Explicó que el procedimiento a seguir cuando se desvincula a una persona en pleno ejercicio de sus funciones y con más de diez años en el área, es que el mandatario pide un informe sobre el individuo en cuestión a la Cancillería, para luego tomar una decisión.

“Yo ando con un expediente de todo lo que yo hice y aporté, los inversionistas que yo traje este país, la labor que yo hice en favor de la comunidad y todos mis logros. Yo le entregué al presidente el expediente, se lo entregué al canciller, se lo entregué al viceministro de Política Bilateral y no pasó nada”, mencionó.

Luego de haber hablado de las carencias del servicio exterior, la exconsejera afirmó haberse sentido ofendida cuando justificaron su despido con que su cargo era una “botella”.

“Lo injusto es que gente que le dedicaron, funcionarios del servicio exterior que honraron su trabajo los hayan desvinculado diciendo que eran botellas, es una falta de respeto al trabajo y a la honestidad y a la responsabilidad que una persona asumió en las condiciones que se estaba trabajando”, subrayó.

Aclaró que aunque no es una justificación para que algunos no desempeñaran sus funciones, los sueldos de los miembros del servicio exterior siempre “fueron una miseria”, a excepción de quienes por amiguismo les eran otorgadas una alta dotación salarial.

“Nosotros cobrábamos hasta tres y cuatro meses después, no se cobraba todos los meses como un servidor público; entonces, había muchas personas que con un sueldo de miseria, pues no se iba a sus lugares de trabajo, influyó muchos eso, no lo estoy justificando”, externó.

