(VIDEO) Dío Astacio sobre tres causales: “Por encima de nuestra sensibilidad está la ley”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Dío Astacio, ministro enlace del Poder Ejecutivo y la Comunidad Protestante, manifestó que no quieren desconocer el trauma por el que atraviesa una mujer que ha sido violada y queda embarazada, ni mucho menos la preocupación de una familia que tiene una hija enferma en esa condición porque la iglesia es sensible a ello, no obstante, dijo que por encima de su sensibilidad está la ley y no se puede decidir con “un botón qué niño vive y cuál no”.

“Ese niño tiene un derecho, no podemos aquí decidir con un botón que niño vive y cuál no porque estamos violando uno de los principales derechos de la humanidad que es el derecho a la vida, entonces el embrión tiene dignidad desde su concepción”, expresó Astacio al hablar de las tres causales y su inclusión en el Código Penal

Astacio emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la doctora Anny Mambrú y el abogado Jesús Colón, en el programa “Comentario Estratégico”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que no se le puede poner valor a la vida por etapas porque eso significaría que los ancianos de 90 años de edad valdrían menos que los jóvenes de 20 años.

“No es por no reconocer el derecho que una mujer tiene, no es por desconocer la depresión en la que puede caer una mujer que sabe que tiene un niño mal formado, no se trata de eso, eso hay que reconocerlo, pero no puede estar eso por encima de un derecho universal”, manifestó.

Astacio sostuvo que el mayor reto de la dependencia que dirige es darla a conocer y hacerle ver a todos los líderes, cristianos, evangélicos y protestantes que tienen el derecho de tener acceso a las oportunidades y el apoyo que puede brindar esa oficina.

“Hemos decidido recorrer todo el país, iglesia por iglesia y que ellos conozcan que es una oficina para apoyar, ese es el primer reto, el segundo es aplicar la justicia, la oficina siempre ha estado ahí pero quizás ha tenido otro tipo de filosofía”, agregó.

Especificó que la oficina de enlace está para apoyar con aspectos puntuales y eso justamente es lo que les permite llegar a cientos, indicando a la vez que han podido llegar a más de mil instituciones en su primer año de trabajo.

También, mencionó que tienen distintos programas con los que pueden dotar de seguro médico a todos los pastores y las pastoras del país, así como para cubrir gastos de sepelio de este grupo, y también, de escuelas de música que dijo pretenden establecer una en cada provincia del país.

“Estamos apoyando iniciativas en valores, vamos a apoyar una iniciativa de arborización de la República Dominicana, donde pretendemos por lo menos sembrar un millón de árboles en todo el territorio nacional vía las iglesias”, añadió.

Asimismo, destacó que tiene como objetivo el crecimiento de la comunidad “en valores, en número y en conocimiento”, indicando que tienen un acuerdo con la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) para otorgar becas en honor al pastor Andrés Reyes, además de estar realizar un estudio para descubrir cómo pueden ayudar a reducir el índice de adolescentes embarazadas en el país.

El pastor destacó que donde quiera que se instaure una iglesia se está poniendo una escuela de principios, indicando que además de acercar el hombre a Dios, estas instituciones “forman grandes hombres”.

“¿Cuántas personas mueren en República Dominicana producto de un homicidio? entonces la iglesia ayuda a la persona y le dice no matarás, que le tema a alguien más que un policía, más que a su papá, que le tema a un Dios que está ahí arriba”, garantizó.

Sostuvo que las personas que van a las iglesias son más pacíficas, especificando que la comunidad no es perfecta y comete errores.

Astacio también informó que están realizando un estudio con la Universidad Nacional Evangélica sobre los aportes que hacen esas instituciones al Estado, indicando que en el Carrizal de Azua, un iglesia apoyada por una organización internacional construyó 100 viviendas y se las regaló a la comunidad.

“Si tú nada más calculas eso tú te darás cuenta que todas las iglesias juntas hacen un aporte tanto nacional como internacional muy cuantioso. Ahora mismo acabamos de sacar 15 furgoneta para regalar zapatos en el país ”, expresó.

Dijo que el trabajo social que se hace desde la congregación “es inmenso”, si se suman todas las capellanías que hay en las cárceles, los centros de ayuda a la mujer, los reformatorios de apoyo a los drogadictos, entre otras contribuciones que provienen de inversiones de las propias iglesias a favor de la sociedad.

