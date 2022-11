(VIDEO) Dío Astacio pide a la oposición dejar la campaña y dedicarse a hacer política

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Consejo de Gestión Presidencial, Dío Astacio, pidió a los miembros de la oposición y a la población dominicana en general dejar la campaña y dedicarse a hacer política para que lleguen a ayudar a quienes realmente lo necesitan.

El pastor sostuvo que en el país hay un boicot constante al que está dirigiendo los destinos de la nación porque “hay gente que cree que la única manera de vivir es presidiendo o gobernando, y la única manera de sobrevivir es atacar al que lo está haciendo”.

“Yo pienso que hay que aprender a apostar al bien, hay que dejar de hacer tanta campaña y hacer más política, ¿Qué es eso?, bueno hay gente que no da un plátano, viene Fiona y ellos no salen a dar un plátano, viene la inundación, ellos no dan una gota de aceite, no hacen nada, pero hacen campaña, o sea, de la desgracia hacen campaña”, expresó.

Astacio fue entrevistado por las comunicadoras Dolphy Peláez y Uzzilis Encarnación, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

“Yo quiero decirle, no a ellos, a todos los dominicanos que hagan política, ¿qué es hacer política?, ayudar al pobre, escribir un libro que la gente lo vea y que le beneficie, es ayudar a una viuda, es el bienestar común y dense su tiempo para hacer campaña, pero aquí se cree que si tú no estás las 24 horas del día en campaña, o sea, pegando afiches y poniendo vallas y atacando al que está haciendo algo tú no estás haciendo nada”, sumó.

También manifestó que le encanta ver cómo el presidente de la nación se maneja porque “no está en eso ni respondiéndole a nadie”, sino que está enfocado en trabajar y atento a cada detalle.

“Eso es presidir un país y yo creo que tenemos que dar una tregua y los dominicanos trabajar unidos, somos el primer país en recuperación del turismo mundial, posiblemente el único país del mundo que al 2021 y 22 tenga más turistas que al 2019, antes de la pandemia, es decir que recuperamos lo que teníamos y lo superamos”, manifestó.

Asimismo, el director del Consejo de Gestión Presidencial sostuvo que en dos años República Dominicana no se va a conocer, porque está a punto de convertirse en la “cuna de la inversión de América Latina”.

“Estamos creando un ambiente de inversión sumamente claro, sumamente seguro se está combatiendo la corrupción, lo que crea un clima de inversión sano, se está combatiendo el narcotráfico”, detalló.

Relacionado