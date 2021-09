(VIDEO) Dío Astacio: “Las sociedades fracasan por falta de institucionalidad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Pastor Dios Astacio, ministro enlace del Poder Ejecutivo y la Comunidad Protestante, recordó este lunes que Daron Acemoğlu y James A. Robinson escribieron un libro sobre porqué fracasan las naciones, donde ellos dicen que “las sociedades fracasan cuando no tienen instituciones que proporcionan incentivos, inversión e innovación”.

Al hacer mención al referido libro, Astacio dijo que las sociedades fracasan por falta de institucionalidad, al tiempo de destacar que la institucionalidad no puede construirse sin seres humanos.

El ministro enlace del Poder Ejecutivo y la Comunidad Protestante habló durante el acto realizado en el Palacio Nacional en conmemoración del Día Nacional de la Biblia, el cual estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, donde además señaló que la institucionalidad no es algo que pueda lograrse de espalda del pueblo. Si la población no tiene valores, el tiempo, la energía y los recursos que se invierten serán inmensos y con una fuerte y constante resistencia al cambio.

Explicó que la libertad religiosa es un derecho que ha servido de fundamento de las grandes naciones del mundo.

“De hecho, la primera enmienda realizada a la Constitución norteamericana fue para introducir en ella la libertad religiosa y el derecho de cada ser humano escoger el credo que considere conveniente”, destacó.

Señaló que en el año 1844 la República Dominicana proclamó su libertad y escogió un libro como base de su sistema de valores.

“Ese libro no es un símbolo en el Escudo o es un producto de la creatividad de nuestros patricios, es esencialmente una guía práctica de valores y de principios. Es un libro que no es cualquier libro, es la biblia abierta en el evangelio en Juan capítulo ocho, versículo 32, que dice conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”, agregó.

Enfatizó que “la biblia es un libro que tiene dos grandes propósitos, un propósito de acercar al hombre a Dios y otro de hacer un aporte de valores para mejorar la sociedad”.

Indicó que en ella se incluye la defensa de la libertad, el respeto y el trato delicado a la mujer, el cuidado a los desamparados, a los niños, a los animales, a los ancianos, a los extranjeros, a las personas con discapacidad, a la familia, al pobre, al medio ambiente, al preso, al huérfano, etc.

“La biblia también establece límites a la vida del ser humano, tales como no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, no matarás, no robarás, no codiciarás lo que pertenece a tu prójimo, respetará a tus padres. Todos estos son valores necesarios para la vida en familia, no importa de qué religión usted sea, inclusive si es ateo usted puede coincidir conmigo en que ningunos de esos valores es ajeno a los valores con los que usted fue criado y con los que usted quiere criar a sus hijos”, añadió Astacio.

Asimismo, aseguró que “la biblia leída, explicada y abierta a nuestros ciudadanos facilita el camino para que nuestro gobierno pueda enfocarse en lo esencial, dejar de gastar tantos recursos en aspectos correctivos y gastar en aspectos que constituyen un cambio en el ser humano”.

Al explicar que no puede haber institucionalidad sin justicia, el ministro destacó que la biblia habla de la justicia, “tanto así que se lo ponen en los jurados para hacer el juramento de la verdad. La justicia no es solo la que aplica un juez, la justicia es la que practica el buen vecino cuando respeta los linderos de la propiedad ajena, el que paga sus deudas a tiempo. La biblia habla de que no robaremos, el robo no es solo el que se produce en las instituciones públicas, es también el que se produce en el colmado, en el restaurante y el que se produce a diario en nuestra vida cotidiana”.

Además, resaltó que la biblia “dice que no podemos matar, no podemos pedirle a la Policía que sea honesta, que sea pacífica si la sociedad le suple recursos humanos como un sistema de valores pobres y a veces inexistente”.

Subrayó que “la biblia contiene valores adelantados y más que atrasarnos ha de demostrarnos que todas las naciones donde este libro es respetado, leído y aplicado por su población los gobiernos hacen sus trabajos con mayor facilidad, porque usan los recursos para invertir en innovación y desarrollo”.

Le aseguró al presidente Abinader y a la vicepresidenta Peña que “no están solos en el proceso de transformación de nuestro país ustedes cuentan con un contenido rico en valores como es la biblia, y con un grupo de hombres y mujeres que están en cada rincón de nuestra patria y que estamos comprometidos a cambiar los corazones de los dominicanos y hacer de esta nación un lugar donde se ame la patria y se ame a Dios”.

