(VIDEO) Dío Astacio dice Abinader ha garantizado el no a la impunidad hasta cuando se trata de un puro rumor 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coordinador general del Gabinete de la Familia, Dío Astacio, manifestó que por primera vez República Dominicana tiene un presidente que prometió y ha garantizado el no a la impunidad, e incluso, habría cumplido tal promesa hasta cuando se trata de un puro rumor público.

“Eso es un paso de adelanto, de decirle que tenemos una población empoderada, un país que es respetado y escuchado, aunque admito que a veces digo que se ha exagerado en contra de algunas personas y desafortunadamente nuestros funcionarios han pagado las consecuencias”, manifestó.

Astacio fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Jorge Moreno, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

Precisó que este no se puede garantizar que todos los actuales funcionarios van a cumplir al pie de la letra, porque ellos son seres humanos y pueden cometer errores, sin embargo, hasta hoy no hay acusaciones de fondo contra el 90% de los que habrían sido señalados, con excepción de Luis Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional.

También, sostuvo que el propósito de la oposición en el país ha sido atacar al Gobierno porque habrían entendido que esa estrategia es su mejor propaganda y que los resultados de las encuestas no le suman votos.

“Ya el dominicano no piensa igual y hay gente que no ha entendido eso, no ha entendido que estamos viviendo en un mundo donde las noticias corren con mayor ligereza de lo que pasaba anteriormente, donde las personas están más empoderadas, donde hay un reclamo más latente”, sumó.

Familia

Astacio destacó que lograron que el presidente Luis Abinader declarara mediante decreto el 18 de noviembre como el Día Nacional de la Familia, y en ese sentido informó que este año, en esa fecha, iniciarán una jornada días en la que impartirán charlas, conferencias y distintas celebraciones.

“El sábado 19 de noviembre vamos a tener un día entero de familia donde todos los Ministerios van a ir al parque Mirador Sur y cada uno va a tener allí una exposición para hacer propuestas de familia a su institución y al público en general. Habrá juegos, habrá comida y va a ser como si fuera un día nacional de familia en el parque Mirador Sur”, informó.

Manifestó, además, que con el apoyo del Instituto Médico Psicológico de Atención a la Familia (IMAFA) se encuentran impartiendo un diplomado en terapia familiar, para que en las instituciones del país haya personas que sepan tratar y manejar los temas que tengan que ver con esta célula básica de la sociedad.

Relacionado