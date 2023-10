(VIDEO) Dinámica preguntas y respuestas con La Yapoort

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Entre “chancletear” en las pacas, los fritos con salami y cantar, son algunas de las cosas que disfruta la comunicadora Karen Yapoort quien compartió con los lectores de El Nuevo Diario la dinámica de preguntas y respuestas donde habló un poco más de su vida, las cosas que le gustan y demás.

Las respuestas de Karen fueron dadas en un ameno encuentro con este medio en el marco del República Dominicana Fashion Week 2023.

Dinámica preguntas y respuestas

END: Te gusta cantar, ¿Cuál es tu género y artista preferido?

KY: Me encanta cantar, me gusta Shakira, me gustan las baladas, pop, románticas, me encanta cantar muchísimo. Soy súper romántica y amo los karaokes.

END: De no haberte dedicado a esta profesión, ¿Cuál otra te hubiera gustado?

KY: Si no iba a ser esta profesion, tenia que ser algo relacionado con ella porque a los 18 años intenté ser empleada en una oficina y duré una semana, aunque a esa edad no sabía que iba a ser figura pública, pero le dije a Dios que eso no era lo mío.

END: Un lugar favorito en RD y fuera

KY: Me gusta mucho el norte de mi país, no porque sea cibaeña pero es que en el Cibao se dan tantas cosas chulas y buenas entonces me gusta mucho el norte, las playas de Puerto Plata y demás, pero también me gustan los campos de San Francisco de Macorís, Villa Riva y demás. Fuera de República Dominicana he visitado muchas ciudades por la carrera de mi esposo, pero me gusta mucho Seatle en Estados Unidos, tiene muchas flores, es muy linda, muy limpia y romántica.

END: Tu pasatiempo favorito

KY: Me gusta comprar en las »purguitas», chancletear.

END: Tu comida favorita

KY: Fritos con salami.

END: ¿Con qué Karen se pone triste?

KY: Cuando veo cosas que le pasan a niños, grito de más, me vuelvo una magdalena. Puedo ver muchas noticias pero si se relacionan con niños me pongo mala.

END: Algo de lo que te arrepientes

KY: De nada.

END: Algo que quisieras cambiar

KY: Muchas cosas.

END: ¿A que le teme Karen Yapoort?

KY: El único temor que tengo es a Dios.

END: Si pudieras cambiar algo en el mundo ¿Qué sería?

KY: Serían muchas cosas iniciando por la violencia en los niños y las enfermedades en los niños.

END: ¿Cómo te haces para mantenerte regia?

KY: Tratar de no comer tantas cosas, me gustan mucho los bizcochos, la fritura, pero bajarle a eso para uno tratar de comer verdura, ensalada y mucha agua, yo se que es dificil, pero se puede lograr.

END: La gente te tira mucho, un mensaje para ellos

KY: Que no pasa nada, que están haciendo muy buen trabajo así que delen para allá porque el día que no lo hagan me entristesco.

Un mensaje a tu esposo e hijos

Karen decidió expresar con palabras lo que su corazón sentía tan profundamente con un mensaje especial, lleno de amor y gratitud, a su esposo Edwin Encarnación, que siempre la ha apoyado y a sus hijos Evert y Eiren, un recordatorio conmovedor de cuánto significan para ella.

Finalmente agradeció a El Nuevo Diario por el apoyo que siempre le dan a su carrera.