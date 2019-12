(VIDEO) DIGESETT realiza operativo en prevención de accidentes en Sánchez Ramírez

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (@digesettrd ) realizó hoy martes un operativo de prevención contra accidentes de tránsito, en el cual retuvieron motocicletas por falta del casco protector y camiones por no portar el permiso requerido para circular libremente en estas festividades navideñas. El director provincial de la DIGESETT, mayor de la Policía Nacional José Acosta Merejo, encabezó el operativo y las fiscalizaciones a conductores en las que se retuvieron motocicletas y vehículos que infringen la ley 63-17, de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord