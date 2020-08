(VIDEO) Difunden falso video de Joe Biden durmiendo durante una entrevista

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se ha vuelto viral en las redes luego de que un usuario realizara un video “meme” en el que supuestamente el político se queda dormido durante una entrevista en vivo, algo que se trató de un montaje que nunca sucedió.

En el video difundido en las redes sociales, se puede ver a la periodista Leyla Santiago intentando despertar a Biden, al momento de que la cámara lo enfoca para iniciar una entrevista y este se encuentra supuestamente dormido y con ronquidos.

Asimismo, se aprecia cómo Santiago trata en varias ocasiones de despertar a Biden pero este no contesta.

😂 Joe Biden needs to appear on Indian News debates. He will stay awake for the rest of his life. 😝 pic.twitter.com/I3MRr6Y91T

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) August 31, 2020