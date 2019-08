(VIDEO) Dictan tres meses de prisión preventiva contra implicado red “César el Abusador”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El magistrado José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva contra Manuel Sánchez Pérez (Pupilo), uno de los implicados en el caso de “César El Abusador”.

Sánchez Pérez, quien deberá cumplir la condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, es señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) como uno de los testaferros del presunto narcotraficante.

Según José Rafael Ariza, abogado de Sánchez Pérez, a su cliente además se le imputa el poseer un vehículo de alta gama.

Ariza manifestó tras la audiencia que el magistrado Vargas tomó la decisión luego de que fueran presentados unos documentos de un dealer firmados por un notario público, los cuales indican que Sánchez firmó pagarés y que compró vehículo. Sin embargo, el jurista indicó que en los documentos el vehículo no está a nombre de su cliente, pero que, de todas formas, el juez le dio credibilidad.

En cuanto a Johanny Paniagua Peña, otra implicada en el caso, el magistrado Vargas dispuso su libertad mediante una garantía económica de RD$500 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país.

En un comunicado de prensa el Ministerio Público explicó que dichos imputados fueron sometidos a la justicia por la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional, por incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.

Indicó el órgano del sistema de justicia que ha otorgado al presente caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 60, 99 y 100 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y el artículo 3 de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y sus accesorios, y tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 66 y 70 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Pupilo fue apresado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante un allanamiento realizado en su residencia del sector Vista Hermosa, en Santo Domingo Este.

Relacionado