(VIDEO) Dicen se debe agradecer a Guido Gómez porque revirtieron archivo de Andy Dauhajre en caso Odebrecht

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Manuel Rojas expresó sentir regocijo porque fue revertido el archivo definitivo del expediente relativo al pago recibido por el economista Andrés “Andy” Dauhajre de parte de la transnacional Odebrecht, por lo cual consideró que el pueblo dominicano debe darle las gracias al abogado Guido Gómez Mazara, quien junto a su colega Domingo Rojas Pereira, habían objetado el archivo de la investigación.

“La verdad que Guido Gómez Mazara está haciendo e hizo durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, un trabajo de contrapeso contra ese procurador corrupto, y el pueblo dominicano a la larga o a la corta va a tener que agradecer ese trabajo que hizo Gómez Mazara y Rojas Pereira”, consideró.

Rojas ofreció sus comentarios durante su participación en el programa Políticas Públicas en Línea, el cual conduce junto a Félix Luna, y el que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, manifestó que lo ocurrido lo llena de alegría porque considera injusto que personas como Dauhajre “utilicen sus relaciones y su nombre para atracar al Estado dominicano y favorecer una empresa que confesó ser una corporación llena de delincuentes, como es Odebrecht”.

Por su parte, el también analista político Félix Luna consideró que con el archivo definitivo del expediente se pretendía que “Dauhajre no pagará las cuentas”, y además, que no se vincularan otras personas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“En todos los casos de corrupción van aparecer gente que van hablar porque no todo el mundo va a aguantar lo que le viene”, mencionó Luna.

Luna también indicó que los actos de corrupción que se cometieron durante la administración pasada, evidencian que había “un esquema instaurado en un Estado en el que se hizo institucional el acto de corrupción”.

“La corrupción aquí era una cosa que si usted no era corrupto o apoyaba eso, entonces usted no era parte del Estado y lo sacaban, ahí está el caso de ex controlador Rafael Germosén, que dijo que lo sacaron porque él no quiso firmar, porque no quiso obedecer las órdenes de los jefes”, dijo Luna.

