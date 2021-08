(VIDEO) Dicen presidentes no están para darse pompas; felicitan a Abinader por continuar líneas del Metro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Aneudy Ramírez consideró que el tránsito en la República Dominicana se ha convertido en un caso fallido y felicitó al presidente Luis Abinader por tomar la decisión de seguir extendiendo las líneas del Metro de Santo Domingo, resaltando que los presidentes no están para darse pompas, ni gloria, sino para darle continuidad al Estado.

“Los presidentes no están aquí para llevarse la pompa y la gloria, ni para decir este parque lo construyó fulano de tal, es este parque se hizo en la gestión 2000-2004, no que fulano, y perencejo. Se respeta la institucionalidad, eso es lo que va a quedar en la historia, no usted”, expresó.

Ramírez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, el cual conduce junto a los comunicadores Jaime Rincón y José Díaz, y el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, sostuvo que la única persona que ha presentado un verdadero plan para mejorar el tránsito en la República Dominicana ha sido el expresidente Leonel Fernández en los distintos periodos que llegó al poder, siendo uno de sus últimas obras la creación del Metro de Santo Domingo en el año 2004.

“El presidente Luis Abinader decidió darle continuidad a una obra que el PLD en la gestión de Danilo Medina no le dio continuidad que es el Metro, ¡ah que eso lo hizo Leonel! que importa que eso lo haya hecho Leonel, usted también le puede poner su sello”, resaltó.

Durante su intervención manifestó que el tránsito es totalmente “un infierno” desde el Kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Los Alcarrizos, por lo que reiteró su apoyo a la continuidad de la citada obra.

Agregó que el desarrollo de un país está en su infraestructura vial y pidió a las autoridades correspondientes comenzar a trabajar el tema del tránsito en la República Dominicana, indicando a la vez que llegará un momento en la ciudad de Santo Domingo donde no se podrá transitar.

