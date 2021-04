(VIDEO) Dicen muchas mujeres dominicanas desearían tener oportunidad de pastora Rossy Guzmán

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El epidemiólogo José Díaz consideró que el caso de la pastora Rossy Guzmán se ha vuelto viral porque “muchas mujeres de la sociedad dominicana desearían tener la misma oportunidad de enriquecerse con el manejo indecoroso de los fondos públicos”, porque un profesional titulado en República Dominicana difícilmente puede costear sus necesidades básicas.

“¿Qué le interesa a una persona sacrificarse durante 20 años para conseguir un título?, usted sabe la cantidad enorme de médicos que tienen que vivir con el agua hasta el cuello porque no pueden pagar lo básico, que no tienen vehículos, que no tienen una casa porque no lo pueden cubrir. Muchas mujeres quisieran haber tenido la oportunidad que tuvo Rossy Guzmán”, manifestó.

Díaz emitió sus comentarios durante su participación en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual conduce junto a su compañero Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, y que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 19:00).

En ese sentido, señaló que hoy en día se ha notado que ha disminuido la cantidad de estudiantes en distintas carreras universitarias porque “los jóvenes actualmente consideran que lo más importante en el país es tener poder y ser reconocidos”.

“¿Tú sabes cuánta gente quería ser Figueroa Agosto o Florían Féliz, porque entendían que eso es el manejo del poder y los jóvenes de nuestros barrios en el fondo lo que quieren es ser esa figura importante”, expresó.

También, mencionó que es un mal ejemplo para la juventud ver cómo varias personas se enriquecen de una forma ilícita y no obtienen una condena por parte de la justicia y si lo hacen reciben penas de prisión muy cortas.