(VIDEO) Dicen Código Penal no se ha aprobado por designar “grupito” que quiere decidir desde un resort 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y ex combatiente constitucionalista Marcos Santana dijo alegrarse de que se cayera la aprobación del proyecto de ley que modifica el vigente Código Penal, ya que, al igual que la reforma policial, es producto de que no se han tomado en cuenta los sectores que pueden hacer aportes importantes y se ha designado un grupito que quiere decidir lo que va desde un resort.

“Yo me alegro verdaderamente que se haya caído, a ver si de aquí allá puede la gente reaccionar y ustedes, los que hacen comunicación en este país, pueden incidir para que verdaderamente se tomen en cuenta los sectores que enriquecen cualquier debate en ese sentido”, manifestó.

Santana emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Alberto Tavárez y Héctor Luzón, en el programa “Alternativa”, el que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 30:25).

Asimismo, criticó que todo en el país lo quieran realizar a nivel de comisiones, considerando que si se escogen uno por uno los expertos a cargo de la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional para llevar a cabo un debate elemental, los mismos se caerían.

“Ustedes pueden estar seguros que un elemental debate se van cayendo porque no tienen la consistencia, no hay un solo sargento, pero no hay tampoco un solo convicto a excepción de uno”, sostuvo.

Puntualizó que las personas que conforman la Comisión Especial para la Transformación de la Policía pueden tener muchos méritos en distintas áreas, más nunca han visto una macana de cerca ni un enrejado.

“Todas esas vivencias son necesarias, bajar a los municipios, a los sectores donde se puedan hacer aportes importantes para decisiones como son ese Código y esa reforma policial que de verdad la necesitamos, pero no como la gente piensa”, agregó.

En tal sentido, dijo que con los proyectos de la reforma policial y la modificación del Código Penal está en juego la sociedad dominicana, sin embargo, dijo que esta no ha tenido la participación requerida en tales iniciativas.

Relacionado