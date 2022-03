(VIDEO) Dicen cada mujer tiene elementos para brillar, solo necesita identificarlos y no competir con las demás

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La asesora de imagen Reyna Acosta y la speaker motivacional Jenny Rivera indicaron que cada mujer tiene elementos para brillar por sí misma sin necesidad de intentar ser igual o competir con otra persona de su mismo género para lograrlo, ya que eso nunca funciona y corre el riesgo de ocupar un lugar que no es el que merece.

Ambas manifestaron que cuando la mujer descubre su esencia, para qué está hecha y cuáles sus posibilidades de mejora, aprenderá a resaltar lo que quiere que los demás vean de ella y empezará a destacar de una forma distinta a las demás.

“Definitivamente yo practico todos los días la sororidad, el amor a nosotras mismas, a nuestro género. La sociedad nos ha inculcado que debemos luchar entre nosotras mismas, y no mujeres, eso no funciona para nada, por eso no hemos conseguido el sitial que merecemos, que papá Dios nos ha dado en esta sociedad”, manifestó Rivera.

Acosta y Rivera fueron entrevistadas por las comunicadoras Laurie Peña y Paloma de la Rosa, en una emisión especial del programa “Novedades” tras conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, y transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa a partir del minuto 21:29).

Con relación a eso, Rivera manifestó que todo inicia y finaliza con el tema de la aceptación y del amor propio, que es cuando la mujer dejará de comparar su aspecto físico, su vida laboral o personal con otras de su género.

Consideró que en lugar de compararse, las mujeres deben practicar la sororidad, aprender a tener la capacidad de apoyar a otras y salir juntas hacía adelante, a pesar de las diferencias que puedan tener en distintos aspectos.

“Tú no puedes pretender ser igual que María, con su profesión, con el cuerpo, con las adquisiciones materiales que ha ganado con su esfuerzo, no puedes pretender ser igual porque tienes tus procesos, tus condiciones, tu intelecto que papá Dios te ha dado para que lo pongas en práctica”, agregó la también presidenta de la Fundación “Anda Viva”.

Por su parte, Acosta también apoyó la idea de que las féminas deben aprender a acompañarse y compartir entre ellas mismas como han logrado subir hasta el escalón en donde se encuentran, para que en ese apoyo mutuo sigan avanzando.

“¿Cómo te puedo dar pautas fáciles, cómo puedo a partir de mí, que soy la materia prima, hacer cosas grandiosas por cada una de nosotras?, tenemos mucho que dar, pero no sabemos cómo, falta la información que es lo que debemos hacer”, consideró.

Asimismo, dijo que el compararse con otras mujeres, ya sea en el aspecto físico, laboral o personal, lo que causa es desmotivación porque cada persona es única y su tiempo y estilo de vida es diferente a las demás.

“Cuando tomamos como referente a los demás, que son diferentes a nosotros, nos complicamos, nos derrumbamos, porque no alcanzamos esa meta imposible”, agregó.

Sostuvo que lo que ayudará a una mujer a destacar es la preparación, aprender al menos lo básico de las cosas que le interesan o de las que le hacen falta en el día a día, y eso también representará una muestra de amor propio hacia ella misma porque se está proporcionando las herramientas necesarias para vivir y no depender de otras personas.

