(VIDEO) Dice sociedad dominicana ha dado una muestra de hipocresía rampante esta semana 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Luis Ramírez manifestó que esta semana la sociedad dominicana ha dado muestra de hipocresía rampante mientras por un lado no se aprueba el proyecto de Código Penal que tiene varios años conociéndose en el Congreso Nacional, y por otro, distintos actores del sistema judicial y representantes de Derechos Humanos muestran sorpresa por el caso del albañil Luis Peña Valdez.

“No hay un actor en esta sociedad que me diga que no ha sido indiferente a ese caso, no me digan que no se dieron cuenta los responsables penitenciarios, el Ministerio Público y los representantes de Derechos Humanos, aunque gracias a ellos es que este señor esta fuera, pero tampoco pueden decir que durante 12 años no se dieron cuenta”, expresó.

Ramírez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Aquí se dijo”, el se transmite por la plataforma digital por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, criticó que Derechos Humanos, aún teniendo contacto directo con las cárceles del país, haya tardado 12 años para encontrar que el señor Peña Valdez se encontraba preso sin que se le conociera un expediente en su contra y sin haber comparecido nunca ante un juez.

“Estamos mostrando sorpresa cuando muchísima gente vive en esa condición y todos los sabemos, aquí a cualquiera le hacen una vuelta y si no tiene familia se jodió, y entonces todavía estamos dando vueltas para aprobar el Código Penal”, agregó.

Asimismo, dijo que cualquier aspecto que plantee que la aprobación del Código Penal debe extenderse no puede estar sobre la base de que no se ha estudiado por suficiente tiempo, ya que la pieza legislativa tiene 20 años en el Congreso Nacional.

“Eso se veía venir, los debates que se han suscitado durante todo el fin de semana indicaban que el Código no iba a aprobarse, ocurrió lo que ya era crónica de una muerte anunciada”, expresó.

