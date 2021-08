(VIDEO) Dice problema de la sociedad es que estimula música obscena y menosprecia composiciones con valores 

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el evangelista Jean Carlos Bautista la sociedad tiene el problema de estimular la música obscena y menospreciar las composiciones que promueven los valores humanos, así lo aseguró al tiempo de indicar que en la actualidad lo que se vende es el morbo.

“La sociedad consume lo que es y lo que ella representa, una sociedad donde la música y los personajes públicos que reinan no tienen un grado de conocimiento en valores y que todo lo que venden es el morbo, entonces el problema lo tiene la sociedad”, manifestó.

Bautista emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por el evangelista Anderson Núñez, en el programa Cristianos en Confianza, el cual es transmitido en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 4:43).

También, explicó que la sociedad tiene la mala costumbre de menospreciar y humillar al otro porque se encuentra en un tiempo en el cual las personas viven de la “pantalla” y han perdido la humildad.

“Hay una competencia en la sociedad donde queremos ser mejores humillando al que supuestamente es peor”, expresó.

Asimismo, sostuvo que hoy en día se vive de la apariencia lo que más se promueve en las redes sociales solo son las cosas materiales que se pueden vender a través de las mismas plataformas digitales.

“Yo creo que soy mejor que tú y te menosprecio porque entiendo que el ser mejor se mide desde la perspectiva de la cantidad de seguidores que yo pueda o no tener, yo soy bueno porque tengo muchos seguidores y tú eres malo porque tienes pocos, pero las cosas no son así porque los seguidores no definen quién eres”, añadió.

