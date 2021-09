(VIDEO) Dice para tener mejores pensiones en RD se debe pagar más ,“aunque duela” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada y asesora legal en materia de seguridad social Leymi Lora declaró declaró que la debilidad más importante que tiene el Sistema de Seguridad Social Dominicano es el desconocimiento y la falta de educación sobre el propio tema, y a la vez consideró que, “aunque duela”, para que los trabajadores del país puedan tener mejores pensiones se debe aportar un poco más.

“Soy abanderada de que tenemos que revisar el tema de la pensión mínima porque lo que tenemos ahora como referencia que la pensión mínima es igual es igual al salario mínimo legal más bajo, pienso que en una revaluación de ese concepto quizás debemos atender qué es realmente lo que podría ser una pensión mínima suficiente”, añadió.

Lora emitió sus comentarios mientras debatía sobre el tema junto a la asesora financiera Gloria Marranzini, y los comunicadores Jaime Rincón y José Díaz, en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, las AFP, el sector público y las instituciones que componen el sistema han caído en falta en ese sentido, enfatizando que ha faltado empuje, acompañamiento y la realización de campañas educativas para que los afiliados se empoderen sobre el tema y sepan solicitar lo que deben cuando lo necesitan.

“La gente a veces ni siquiera sabe cómo solicitar lo que necesita, no sabe dónde solicitarlo, no sabe qué documentación aportar y cuando le dicen la documentación que debe aportar se van y dicen que no lo quisieron atender o no le pide al gestor que tienen en frente ‘colaborame con ese documento’”, expuso.

También mencionó que no hay debilidades solo el el Sistema Dominicano de Seguridad Social, sino que además en el país hay un problema en el mercado laboral, donde hay “salarios deprimidos, donde las personas son itinerantes en los empleos y cotizan bajo”.

Sistema de reparto

Lora manifestó no estar de acuerdo con que en el país se vuelva a tener un sistema único de reparto, debido a que la República Dominicana ya lo experimentó, e incluso, hay personas que “siguen sufriendo” por haber estado afiliadas a dicho sistema.

“Los sistema de reparto tienen una connotación muy particular y es que como tú aportas a una sola caja de pensión, el trabajador que está activo es el que se encarga de pagar la pensión del que se jubila, si tú empiezas a tener personas que viven muchísimo tiempo la caja se te va a volver deficitaria”, expuso.

Así mismo, señaló que en ese tipo de sistemas los salarios y las aportaciones son bajitas, y se tiene que utilizar dinero del presupuesto nacional para hacer compensaciones de los montos que se establecen como reconocimiento a la edad de retiro.

En cuanto al sistema de capitalización individual que se usa en el país, Lora destacó que se tiene una entidad creada con el único objeto de administrar cuentas de capitalización propiedad únicamente del trabajador que aporta.

También declaró que las Administradoras de Fondos de Pensiones “no son un robo”, y cumplen con disposiciones normativas que están contempladas en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y otras normas complementarias.

“¿Qué hacen? Invierten tu dinero para generar rentabilidad, ¿cuál es la rentabilidad incluso actual, al cierre del mes de agosto de 2021? un 12 %, no existe ningún otro instrumento, ningún otro medio financiero que te garantice una rentabilidad como la que te ofrecen las administradoras”, sostuvo.

En ese orden, puntualizó que las Administradoras reciben una comisión de un 1.15% anual del saldo administrado, equivalente a un peso por cada 13 pesos que gana la cuenta del afiliado.

