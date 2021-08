(VIDEO) Dice oposición ataca manejo de pandemia y educación porque no puede hablar de justicia 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La viceministra de planificación y desarrollo del Ministerio de Educación, Julissa Hernández, sostuvo que la oposición ha tomado como blanco el manejo de la pandemia y la educación en la nueva gestión gubernamental, porque según ella no se atreven a hablar de justicia e institucionalidad, ya que los escándalos de corrupción les han pegado “muy duro”.

“Dios no se equivoca cuando permitió que el presidente de la República para manejar la pandemia sea Luis Abinader, no he visto un ser humano tan enfocado y con tanta responsabilidad, no importa que quieran atacar, el manejo de la pandemia habla por sí solo”, agregó.

Hernández emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Holi Matos, en el programa “En el Foco”, el que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

También, consideró que al cumplirse el próximo 16 de agosto el primer año de Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el país “tiene mucho que celebrar” porque la pandemia ha sesgado cualquier éxito que se pudiera alcanzar, y a pesar de ello, dijo que se pudo garantizar que haya escolaridad.

“Eso fue posible a propósito de este diseño importante e integral, que pudo hacer confluir toda la tecnología, radio, televisión, cuadernillos y la capacitación docente, fuimos el único país de la región que capacitó todo el personal docente, que pudo articular la cadena de televisión más importante de la República Dominicana”, resaltó.

Manifestó que el país ha realizado un gran esfuerzo para lograr mantener el proceso de aprendizaje de los estudiantes dominicanos, e indicó que el contenido ya producido se mantendrá disponible para las familias dominicanas y otras que tengan un curriculum similar.

