(VIDEO) Dice ley que prohibiría consumo de alcohol en calles es “innecesaria”; hay temas más fundamentales

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Alberto Tavárez sostuvo que el proyecto de ley para el control de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas es “innecesario”, porque no se divisa que tendría la posibilidad de hacer una contribución importante en el país, sobre todo cuando hay muchos “temas fundamentales” en los que deben concentrarse los legisladores, entre ellos la aprobación del nuevo Código Penal.

“Los legisladores que sientan que no están siendo productivos, que están proponiendo leyes a cada rato, tienen que entender que solamente con que estén cumpliendo con su labor de fiscalizar, de dar seguimiento al Poder Ejecutivo, al cumplimiento del presupuesto y de las leyes que ya están aprobadas, con eso sería suficiente”, añadió.

El periodista se refirió de esa manera al tiempo en que comentó que la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) externó ayer lunes a través de un comunicado, que una legislación de ese tipo causaría un impacto “muy lesivo” a la actividad económica y a la generación de empleos.

Tavárez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Alternativa”, que conduce junto a Héctor Luzón, Yineuri Díaz, Daniel Guillén y Alexis París, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 13:33).

Por su parte, la analista política Yineuri Díaz señaló que la industria del expendió de bebidas alcohólicas se vio muy afectada durante el confinamiento que se generó por la pandemia de la COVID-19, y que con la aprobación del proyecto de ley se crearía un “caos” en ese sector, incluyendo el grupo que conforman los centros de diversión nocturna.

“¿Cómo a un sector que se ha visto afectado económicamente por la pandemia, que se vio totalmente en cero, ahora van a decirle que solo va a poder vender bebidas de jueves a domingo, es un sector que se va a caer completamente”, consideró Díaz.

En ese sentido, Díaz dijo que la aprobación de dicha ley es algo “impensable”, al tiempo en que cuestionó cómo se van a sostener negocios como colmados y disco terrazas, en donde las personas compran bebidas y se sientan incluso en los alrededores del establecimiento.

“Es algo contraproducente, porque todavía no hemos salido de la COVID-19, hay muchos negocios que han establecido lugares externos en las aceras, que no obstruyen el tráfico, en lugares al aire libre, que permiten que las personas estén en esa actividad y que no estén en riesgo de contaminación”, agregó Tavárez.

Relacionado