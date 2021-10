(VIDEO) Dice Gobierno no trató reforma fiscal en diálogo para evitar tema vinculación del presidente en papeles Pandora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La experta en defensa y seguridad nacional, Yineuri Díaz, sostuvo este jueves que el hecho de que el Gobierno no haya hablado sobre la reforma fiscal en la tercera reunión del diálogo nacional, sería una forma de dejar de lado lo que se refiere al tema de las empresas offshore y la vinculación de personas de la actual administración en los papeles de Pandora, y entre las que figura el presidente de la República, Luis Abinader.

“El hecho de que no se habló en ese momento de la reforma fiscal, donde la semana pasada el consejo de ministros aprobó el presupuesto para el año 2022 y que debe de ir al Congreso, entonces que esto no se trate es como una forma de dejar eso ahí para que esa basurita no huela más y no destape quizás otras cosas”, expresó.

Díaz emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Alternativa”, el que conduce junto a Alberto Tavárez, Héctor Luzón, Daniel Guillén y Alexis París, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, dijo que con postergar el tema de la reforma fiscal, que “es muy necesaria” por la situación económica que atraviesa la República Dominicana actualmente, el Gobierno prácticamente ha dado una respuesta al tema de las sociedades offshore.

También, Díaz se refirió a la propuesta que planteó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante el día de ayer en el diálogo, la que consistió en que se realicen tres consultas especiales a los dominicanos en el exterior sobre los temas a tratar en ese escenario, indicando que esto viene a “subsanar” la relación del país con la diáspora.

“Esto viene a subsanar el tema con los dominicanos en el exterior, los cuales por mucho tiempo se quejan de que han sido olvidados por los gobiernos en cuanto a la situación que tiene que ver con su país, aunque no residan aquí”, manifestó.

Consideró que tomar en cuenta a la diáspora es muy importante porque en el diálogo deberían incluirse “todos los sectores que tienen incidencia en la vida nacional”, incluyendo los dominicanos en el exterior que tienen incidencia económica en el país.

