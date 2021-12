(VIDEO) Dice fiscal Rosalba Ramos pretende crear nube de humo para menguar investigaciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Aneuri Mercedes consideró este miércoles que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, pretende crear una cortina de humo para victimizarse y menguar un poco las investigaciones que ciernen sobre ella, y para ello, habría continuado con lo que denominó un plan de aquerellamiento en contra del inspector general del Ministerio Público, Juan Medina.

“Entiendo que es una estrategia de la magistrada Rosalba Ramos, de querer crear esa nube de humo para victimizarse y así menguar un poco las investigaciones que se ciernen sobre ella”, expresó.

El jurista se expresó de esa manera luego de que ayer martes Ramos interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Medina, a quien acusa de acoso laboral y violencia de género.

Mercedes emitió sus consideraciones durante su participación en el programa “Cebolla News”, el cual conduce junto a Daurin Muños, Ruben Franco y Alezaimy Veras, y el que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 11:14).

En tal sentido, señaló que para determinar si hay acoso laboral se dan algunas cosas en particular, iniciando con que haya una subordinación entre ambos involucrados, lo que consideró no es el caso porque la superior inmediata de la magistrada Ramos es la procuradora general de la República, Miriam Germán.

“¿Acoso laboral y violencia de género?, eso no va a ir pa ningún lado porque no hay forma de cómo demostrar que hay acoso laboral”, manifestó.

También, Mercedes consideró que los aspirantes a funcionarios del país deberán realizar un curso de comunicación, indicando que actualmente muchos servidores públicos estarían teniendo situaciones por haber metido la pata al hablar.

“Recordemos que Rosalba Ramos en aquella ocasión se le preguntó sobre el trato de Jean Alain frente a Miriam Germán Brito y ella lo defendió y dijo que él no le faltó el respeto, etc., ahí ella se vio adherida a Jean Alain, eso le ha traído muchos problemas porque ahora ella no es de confianza para este Gobierno ni para la sociedad”, sostuvo.

Relacionado