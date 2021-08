(VIDEO) Dice DIGESETT no puede tener horarios de oficina; pide a institución programar horarios de agentes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Luis Ramírez se quejó de las condiciones en las que se encontró el tránsito el pasado sábado en la ciudad de Santo Domingo, diciendo que en las vías eran un “caos” y no se veía ningún agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) que pudiera ayudar a remediar la situación, por lo que resaltó que los servidores de este tipo de instituciones no pueden estar sujetos a horarios de oficina.

“Yo siempre he criticado que los sábados por la tarde usted se muere en determinadas intersecciones, los domingos el día entero también, porque no aparece un miembro de la DIGESETT porque aparentemente ellos también cogen sus fines de semana”, manifestó.

El también comunicador ofreció sus consideraciones durante su participación en el programa “Aquí se dijo”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 01:24).

En tal sentido, señaló que la labor que realizan este tipo de instituciones no puede estar sujeta a un horario, sino que debe establecer turnos rotativos para sus empleados puedan brindar el servicio al ciudadano cuando sea requerido.

“No es el que entró a las 8:00 AM o el que trabajo toda la semana que va a trabajar los sábados y los domingos, es que se programen, los de las telefónicas trabajan 24 horas o a nosotros alguien nos puede decir ‘usted ahora no tiene teléfono porque los operadores de la telefónica trabajaron hasta las 8′, no lo aceptaríamos”, puntualizó.

Dijo que el tema de los tapones en las vías de la ciudad es una problemática común y que se verán más seria cuando los estudiantes retornen a las aulas, por lo que pidió a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre prestar mayor atención al tema.

Relacionado