(VIDEO) Díaz Rúa asegura vendrán los verdaderos casos de corrupción; resta importancia a Odebrecht

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, uno de los imputados del caso Odebrecht, restó importancia al proceso judicial donde está acusado de recibir sobornos por parte de la constructora brasileña porque es un caso “natimuerto”, y aseguró que los verdaderos casos de corrupción se destaparán a partir de ahora.

“Ahora mismo hay aquí corales, pulpo, pulpo eléctrico, tiburones que por ahí vendrán entonces, esos son los casos importantes, los de ahora, que son los de verdadera corrupción” , añadió.

Díaz Rúa emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Holi Matos, en el programa En el foco, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 05:45).

Aseguró que el caso Odebrecht no puede ser importante en ningún sitio, porque ya está desacreditado, y fue un tema que se originó para ir en contra del expresidente brasileño Lula da Silva y de la región.

También indicó que el caso es inservible porque el expediente con el que cuenta el Ministerio Público, que lo involucra a él y a otros coimputados, “está muy sesgado y lleno de falsedades, imprecisiones y errores”.

“Todo el mundo ha notado que el caso está sesgado, yo no sé si hubo soborno porque yo no tengo que ver con ese tema, pero la Oficina de Operaciones Estructuradas vino en el Gobierno de Danilo Medina aquí, entonces yo no entiendo”, manifestó.

Consideró que todo se trató de un plan de Joao Santana, exasesor de campaña del expresidente Danilo Medina, para encaminar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la reelección en el pasado año 2020.

“Ese Maquiavelo moderno brasileño, fue que planeo todo lo que hicieron, y fíjate que todo se revierte, ahora le está tocando a ellos, fueron despiadados contra nosotros y encontraron un pelele, refiriéndose a Jean Alain Rodríguez, que se prestó para eso, mira los apresamientos que hicieron con un aparataje y un caso que no sirve”, señaló.

Díaz Rúa agregó que el pasado Gobierno es una vergüenza y no se siente parte de esa administración, ni tampoco de ese partido político, asegurando que desde que llegó la citada gestión recibió “acusación, tras acusación” hasta llegar a donde está hoy.

“No me siento parte de ese Gobierno, yo estuve en los ocho años de Leonel, y los 8 años que siguieron por mí deberían borrarlo de la historia de la República Dominicana, para nada me siento parte de eso”, añadió.