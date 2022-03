(VIDEO) Dhae Escobar: La venezolana que “desbloquea los destinos” de RD en moto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dhae Escobar, es una “mototera” venezolana que disfruta los atardeceres de la República Dominica en primera fila, al recorrer las calles del país en una motocicleta para motivar a las féminas a vivir sin limite cada experiencias propuesta.

“Dominicana tiene unos atardeceres que es una bendición disfrutarlos en moto. No hay un peso, no hay clase social, no hay nada que te pueda detener que no sea tu propia mente. Si usted sobrevivió al Coronavirus, usted puede sobrevivir a todo, pero hay que creer en eso y no depender de nadie, la vida aquí te da la oportunidad de salir adelante y la mujer que quiere sentarse en una moto, en un carro o un avión, lo puede hacer”, expresó.

Durante una entrevista realizada por Keven Rodríguez y Ángel Acosta en el programa “Con el Tanque Full”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, explicó que le terminó mototero es utilizado para referirse a todas las personas amantes de las motos o que viven de ella.

(Ver declaraciones a partir del minuto 09:22).

“Motero es realmente el que anda en su moto, motorista es un término que se usa aquí, pero se define así a una persona que anda en su labor día a día, más que todo motero es el término para los que andamos en moto, todos somos moteros”, externó.

Reveló que como amante de la velocidad, “me he ganado un par de problemas con los novios y los esposos de mis amigas, porque yo las veo de mochila y yo de una vez les digo: pero tú si puedes manejar; si yo pude, usted puede”.

Expuso que debido a la crisis que enfrenta su país se vio en la obligación de emigrar a Estados Unidos, de donde vino de visita hace seis años, misma que se extendió por tiempo indefinido. Además, comentó que en su último recorrido realizó unos 534 kilómetros al darle la vuelta al lago Enriquillo y que su viaje más largo en moto fue a la provincia de Puerto Plata.

Al concluir su participación, Escobar valoró el apoyo recibido por su familia y narró que “en mi casa el apoyo es increíble, cuando compré la primera moto me daba miedo llegar a la casa y rodar por la ciudad en ella y mi mamá se me paraba en la ventana y me decía: tú no piensas manejar”.

“A diario, cada vez que voy a salir ella se asoma al balcón y me despide.Uno de los mayores regalos que tengo es mi hijo y él es mi mayor fanático”, destacó.

