(VIDEO) DGJP dice corregirá incongruencias para que no haya pensiones por debajo del sueldo mínimo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Juan Rosa, director general de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) expresó este martes que por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, y cumpliendo con lo que establece la ley, se encuentran trabajando para corregir las incongruencias del Estado en este aspecto y que los exempleados públicos no cobren por debajo del sueldo mínimo.

“Hoy en día tenemos pensiones hasta de $5 mil pesos y $8 mil pesos, nosotros hicimos un cálculo a requerimiento del presidente de la República, para ver cuánto se les va porque está interesado en nivelar esas incongruencias. Al nivel que estamos hoy son $2,500 millones de pesos anuales, solamente para nivelar las pensiones mínimas”, indicó.

Rosa emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Enrique Mota, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:00:59).

Aseguró que actualmente están concentrados en cambiar esta realidad e indicó que el trabajo ya está contemplado en el presupuesto reformulado, resaltando que “cuando hay voluntad política las cosas se hacen rápido”.

También, el funcionario destacó que uno de los “talones de Aquiles” que tienen es “el desastre” que con el que se toparon al llegar a la institución, indicando que encontraron 31,375 solicitudes en atraso, desde el año 2012, y cerca de 7 mil personas murieron esperando respuesta.

“Pero también encontramos más de 23 mil que ya habían sido descalificados por falta de cotización, nosotros hemos venido trabajando en la medida que las posibilidades nos han permitido”, resaltó.

Dijo que hasta el momento han logrado procesar más de 12,060 solicitudes, y del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) han sacado 5,889 pensiones en su primer año.

“Como le decía, es un problema de voluntad política, de los 23 mil que habían descartado, porque no cumplían, hemos sacado 700 pensiones de ahí que sí cumplían, y que por dejadez, porque no pagaron los peajes para buscar en los libros, no califican”, expresó.

Durante la entrevista, Rosa indicó que también están atendiendo el caso de las empresas que cobraron la cotización a los empleados, mas no las reportaron, y dijo que muchas de las instituciones que se encuentran en esa situación son las Alcaldías.

Pensiones especiales

El funcionario explicó que el presidente de la República tiene amplia facultad para otorgar pensiones especiales a cualquier ciudadano, sin embargo, se suele dar esta gratificación a personas que han contribuido socialmente con el Estado dominicano o por razones humanitarias.

“Lógicamente, por un problema ético, en cada caso es importante justificar esas pensiones, es decir, cuando ya el empleado del Estado tiene 20 años de servicio, más ha cumplido 60 años de edad ya califica para tramitar sus pensiones a través de nosotros”, manifestó.

Solicitud de pensión

Ante la pregunta de cómo un empleado en distintas instituciones del Estado puede solicitar su pensión, Rosa Ventura, directora de servicios y trámites de la institución, explicó que el servidor público debe buscar constancia de los lugares en los que trabajó y posteriormente la información es certificada por la Contraloría General de la República.

Asimismo, Ventura indicó los requisitos para que un empleado pueda optar por una pensión del Estado son: haber cumplido 20 años dentro de la administración pública, tener 60 años de edad y que haya cotizado en el sistema anterior a la Ley 379-81 de Jubilaciones y Pensiones del Estado.

“En caso de enfermedad, si tiene cinco años de servicio puede optar por una pensión de discapacidad por la Ley 379-81”, destacó Ventura.

Fallecimiento

En caso de que un pensionado muera, el director señaló que la ley establece que si el fallecido habría firmado para pagar el 2% de sobrevivencia, le corresponde la pensión vitalicia al sobreviviente allegado, y de no haber sido así, le otorgan únicamente 12 meses de salario.

Estadísticas

Tras ser preguntados sobre cuántas personas reciben una pensión del Estado, Rosa especificó que más de 160 mil empleados tienen esta retribución, lo que se acerca a más de $2,500 millones de pesos al mes por este concepto.

