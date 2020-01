(VIDEO) DGII dice logró en 2019 mayor tasa de crecimiento de las recaudaciones desde 2013

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En 2019 se registró la mayor tasa de crecimiento de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desde el 2013, reveló el titular de la institución, Magín Díaz, quien dijo que desde 2016 los ingresos aumentan en forma consistente a proporciones superiores a la actividad económica.