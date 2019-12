(VIDEO) DGCINE, el FCG, ADOCINE y ADOPRESCI anuncian primera “Quincena del Cine-RD”

View this post on Instagram

La Dirección General de Cine (@dgcinerd ), ofreció detalles este jueves de la “Quincena del Cine-RD”, evento que busca promover el arte y la cultura dominicana internacionalmente a través del séptimo arte, mediante actividades culturales, académicas y sociales, cuyo propósito os contribuir y destacar el gran talento artístico y cultural de la República Dominicana. #elnuevodiariord