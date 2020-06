(VIDEO) Detienen supuesto hermano de ministro salud por violar toque de queda

View this post on Instagram

A través de un video difundido este domingo en las redes sociales, se dio a conocer que un supuesto hermano del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, había violado el toque de queda, hecho ocurrido en avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero. Se trata de Rafael Felipe Sánchez Cárdenas, quien además de violar el toque de queda conducía con licencia vencida desde el 2018 y aliento a alcohol, según el video de EN televisión. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord