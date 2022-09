(VIDEO) Detienen a esposos involucrados en doble crimen en Puerto Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Fue encontrado agonizando el joven Daniel Fernández de 27 años de edad, señalado y buscado por la Policía Nacional, por supuestamente haber participado en la muerte de dos jóvenes que en agosto fueron encontrados calcinados, ahorcados y baleados en Puerto Plata.

Fernández y su esposa Yokasta Melina Santana, de 30 años de edad, eran perseguidos por las autoridades desde el pasado mes de agosto y tan pronto el primero se recupere, serán puestos a disposición del Ministerio Público.

“La situación es que estaban buscando a mi hermano y él se me presentó en estos días del ciclón pidiéndome ayuda porque lo estaban buscando para matarlo y la única forma que él podía confiar y entregarse era por la vía mía y él me pidió que después que pasara esto él mismo se iba a entregar, ya que dice que no es culpable de lo que pasó en Navarrete”, testificó Manuel García, hermano de Daniel.

Asimismo adelantó, que “él me dijo que lo usaron de instrumento, que él solamente condujo, solamente, él no tuvo que ver con eso”.

El imputado se encontraba en una vivienda tomándose una taza con café y fue trasladado a un hospital de la ciudad de Santiago, hasta el momento se desconoce el estado de salud. Cuando se recupere será puesto a disposición del Ministerio Público.

En cuanto a su esposa, fue detenida para fines de investigación.

Ambos están implicados en la muerte de Estefan Rafael Domínguez Hidalgo, de 29 años y Olenny de Jesús Luna Disla, de 23, en Puerto Plata.

Video noche anterior

La noche anterior, el mismo Daniel grabó con su celular un video en donde narra su implicación en el doble homicidio de Estefan Rafael y Olenny de Jesús Luna, quienes eran cobradores de un consorcio de bancas de sorteos de lotería. Aparecieron muertos y calcinados en Puerto Plata.

En el video desvinculó a su pareja de todo lo relacionado al crimen y aseguró que era un “delincuente retirado”.

“Le habla Daniel, soy el que buscan por el caso del joven de Navarrete, hago este video, yo sé que la gente va a empezar a hablar, simplemente no crean que eso me orgullece decirlo, simplemente lo estoy haciendo porque veo toda la justicia, los familiares encima de mí y le doy la razón, porque imagínate solamente han escuchado una versión y ya está bueno de que me acusen a mí y ya va un mes y pico y simplemente Daniel, Daniel y la mujer, cuando mi esposa no tiene nada que ver con esto, ante Dios que está ahí y lo sabe que ella es inocente, no como la tienen en las redes que es una asesina, gente hablando sin saber”, expresó en el audiovisual.

“Mi esposa nunca estuvo de acuerdo (cuando yo era delincuente), que yo hiciera lo que hacía, digo cuando era porque, aunque no lo crean yo soy un delincuente, pero un delincuente retirado y yo estaba retirado, ¿entiende?, pero lo primero que quiero que sepan a los familiares, a los policías, a los fiscales, a todos, que mi esposa Yokasta Melina Santana no tiene nada que ver con esto que se le acusa y yo sé que los policías también saben que ella no tiene que ver nada, yo sé que eso lo están poniendo para poder dar conmigo”, añadió en el audiovisual.-

Relacionado