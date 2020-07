(VIDEO) Después de una hora en fila, candidato Omar Fernández ejerce su derecho al voto

View this post on Instagram

al voto / El candidato a diputado de la circunscripción 1 del partido Fuerza del Pueblo (@fpcomunica), Omar Fernández, ejerció su derecho al voto, luego de más de una hora en fila en el Colegio San Juan Bautista. Al momento de votar, Omar Fernández exhortó a los ciudadanos a acudir lo más temprano posible a las urnas para evitar contratiempos, ya que ha tenido reportes de dislocamientos en algunos padrones. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD #DominicanaDecide2020