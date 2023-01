(VIDEO) Desde malianteo hasta bachata: “Santuario” de Javiielo promete ser el disco para todos los sabores y colores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista puertorriqueño de música urbana Javiielo manifestó que su primer álbum “Santuario” es un trabajo bien elaborado en el que se atrevió a ir un poco más allá del reggaeton y el trap para impactar a su público con el disco perfecto.

El disco que fue lanzado el pasado mes de noviembre cuenta con 21 temas y según Javiielo, es un trabajo bien variado, aunque el género urbano predomina, y lo recomienda para todos los gustos y edades.

“En mi estudio siempre lo teníamos en mente cómo hacer algo que impacte a mi público, normalmente saben que yo pues lo que hago es reggaeton, trap, pero es mi primer disco y yo quiero presentarle lo que quiero dar e incluimos la bachata, el house un poco de R&B, hay malianteo también, es un disco bien variado y se lo recomiendo a todo el mundo”, expresó.

Javiielo, quien colaboró con Jay Wheeler y Brytiago en “Bebí Demasiado”, fue entrevistado por la comunicadora Wendy Paola Sierra, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Reveló que en este primer álbum tiene un tema favorito y es “En Read”, el que dijo que incluyó en este trabajo a punto de cerrar el disco y no sabe qué hizo que la canción le gustara tanto.

“‘En Read’ fue una de las que se me quedó, esa canción es un perreíto bonito que tú lo bailas pegadito con tu pareja, para que estés bien sexy, y no sé, me hizo sentir algo después que el tema salió y se convirtió en mi favorito, se la recomiendo a todo el mundo”, manifestó.

También, confesó que luego de atreverse a grabar bachata, aceptaría incluso colaborar con los bachateros dominicanos Romeo Santos y Prince Royce porque les gusta el trabajo de estos al igual que el género.

Luego de terminar su estancia en República Dominicana, donde se encuentra promocionando su música, el joven boricua indicó que llevará “Santuario” a Colombia, Chile, Estados Unidos y Europa.

