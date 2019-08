(VIDEO) Desconocidos hieren de un balazo en la cabeza a un abogado en SFM

View this post on Instagram

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Un abogado resultó herido de un disparo en la cabeza en medio de un tiroteo registrado anoche en la avenida Vía Ferrea del sector Los Rieles de esta ciudad, previo a la huelga de 24 horas convocada para este lunes en las 14 provincias del Cibao. Cristian González, conocido como El Tinao, de 53 años de edad, ejerce su carrera de derecho en los tribunales del país, además de ser dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea). #elnuevodiariord