(VIDEO) Desalojados durante construcción de Jardín Botánico en Santiago exigen sus terrenos

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Moradores de Los Reyes Tercero en Santiago protestaron este lunes exigiendo la reposición de sus hogares, los cuales fueron destruidos para la construcción del Jardín botánico.

Durante la protesta, solicitaron al presidente de la República, Luis Abinader, que interceda para que los dirigentes de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) evalúen y analicen la entrega de los terrenos, que según explicaron tienen un periodo de más de 20 años exigiendo.

Los comunitarios destacaron que poseen tres órdenes del jefe del Estado, autorizando que la DGBN proceda con la asignación de los territorios.

“Señor presidente ya que usted dio la orden, queremos que los funcionarios suyos de Bienes Nacionales no le pasen por encima, que por eso lo tenemos presente por eso. Los Bienes Nacionales se están aprovechando con el papel en la mano y no han venido y no han venido a resolver”, manifestó uno de los manifestantes, quien no dio a conocer su nombre.

Los ciudadanos advirtieron que de no ser resuelta la situación, estarán protestando frente a las estaciones del órgano en la ciudad de Santo Domingo.

“Ahí están las muestras, ahí están las órdenes por escrito, nosotros le vamos a dar 15 días aproximadamente a Bienes Nacionales para que cumpla con las órdenes del presidente de la república o de lo contrario le vamos a tirar las 500 familias a Bienes Nacionales” expresó Agapito Santos, otro de los reclamantes.

