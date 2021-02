(VIDEO) DeRozan y Spurs vuelven a casa y ganan; Willy, 12 puntos

EL NUEVO DIARIO, SAN ANTONIO, EE.UU.- El escolta DeMar DeRozan obtuvo doble-doble de 32 puntos y 11 rebotes que ayudaron a los Spurs de San Antonio a ganar por 117-114 a los Pelicans de Nueva Orleans., informaron este domingo medios locales.

Los Spurs jugaron su primer partido en casa desde el pasado 9 de febrero antes de embarcarse en lo que se suponía iba a ser un viaje de siete partidos.

La excursión anual de un mes de San Antonio se acortó cuando el equipo tuvo que posponer cuatro partidos después de que varios jugadores contrajeron la Covid-19 o encontraron a alguien con el virus.

