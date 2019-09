(VIDEO) Depositan recurso de hábeas corpus para que Marlin Martínez sea puesta en libertad

View this post on Instagram

CASO EMELY Depositan recurso de hábeas corpus para que Marlin Martínez sea puesta en libertad EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ingrid Hidalgo, abogada de Marlin Martínez, depositó hoy un recurso de hábeas corpus, a fin de que la Procuraduría General de la República disponga la liberación de la madre de Marlon Martínez, condenado a 30 años de prisión por la muerte de Emely Peguero. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do