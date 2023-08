(VIDEO) Denuncian supuestas agresiones por parte de agentes del Dicirm en Bayaguana

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Residentes en el sector Las Flores en Bayaguana, denunciaron este domingo que agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) realizan supuestos excesos en sus funciones, penetrando a vivienda sin fiscales, golpeando violentamente a personas como violando la intimidad de mujeres.

De acuerdo a las declaraciones de los denunciantes, el pasado viernes miembros de la citada entidad penetraron una vivienda, sacaron golpeado y semidesnudo al joven Raymer Morel Hernández, mientras éste pedía ayuda sus vecinos, hecho que quedó captado en un video realizado por una joven.

«Miren ellos entran por aquí como dueños de casa y patio rompiendo todo, a un muchacho (Raymer) lo sacaron sacaron de adentro de la casa, lo partieron todo (golpearon), no sé por qué le hicieron eso, porque ellos (agentes Dicrim) no dijeron nada, ellos se quedaban callados, el mario mio (esposo) le iba a poner la ropa (a Raymer) y ellos dieron no, le quietaron la ropa y se lo llevaron a un monte, no sabemos que le hicieron», manifestó una de los testigos del arresto, que no ofreció su nombre.

Mientras que la joven que captó el hecho, no identificada, alegó que los oficiales entraron a su residencia, rompieron todo y no le mostraron orden de arresto para llevarse a Raymer, que le quitaron la ropa que él tenía porque estaba llena de sangre por los golpes que le propinaron, sin ella saber la razón.

En tanto que una joven identificada solo como Kimberly, dijo que estaba en la casa donde ocurrió el hecho, que se encontraba bañando cuando los agentes supuestamente la sacaron de la vivienda por los cabellos y desnudas. También manifestó que los vecinos están de testigos.

