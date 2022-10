(VIDEO) Denuncian PN hirió de gravedad un hombre en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-Un herido, una mujer golpeada y un detenido, fue el resultado de una supuesta intervención policial en comunidad de Buenos Aires en Santiago.

El hecho ocurrió en horario próximo a las 4:00 de la tarde del domingo, cuando presuntamente miembros de la Policía Nacional ordenaron la detención del joven Joan Rodríguez, quien se encontraba trabajando y en compañía de un menor de tres años de edad y una dama.

Perla Maciel Guzmán expresó, “ Estábamos tranquilos ahí y ellos de repente llegaron y él estaba ahí, con el niño de tres años, si él no hizo nada, ¿por qué razón tenían que llevárselo así a la fuerza? Yo me subí por eso mismo para que no le vayan a dar un tiro y no le vaya a pasar algo”.

La mujer explicó que tomó la decisión de subirse a la camioneta de la PN, resultando arrastrada y golpeada.

Asimismo agregó que agredieron y dispararon a Luis Carlos González Beliar, quien había ido a ofrecerle ayuda.

Guzmán recibió atenciones médicas y sus lecciones no son de gravedad, pero González Beliar se encuentra en intervenciones quirúrgicas con condiciones delicada de salud, según el testimonio de sus familiares.

En cuanto a Joan Rodríguez está detenido por las autoridades.

La mujer señaló que pondrá el caso en mano de la justicia y pide al órgano pertinente que castigue a los responsables, por el supuesto comportamiento inapropiado.

