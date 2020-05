(VIDEO) Denuncian negligencia del 911 e Inacif con trato dado a cadáver

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un joven denunció este miércoles que una unidad de del Sistema Nacional de Emergencia (911) y una representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) actuaron con negligencia al acudir a su hogar en el Distrito Nacional tras la muerte de su abuelo.

Junior Fernández Rodríguez narró al El Nuevo Diario que siendo aproximadamente las 10:00 de la mañana de hoy su abuelo sufrió un desmayo, cayendo al piso de inmediato.

Contó que llamaron al 911 pero que cuando la unidad llegó ya su pariente había fallecido, según el veredicto ofrecido por los doctores.

“Le preguntamos al 911 que qué procedía en ese momento y nos dicen que tenemos que llamar al ayuntamiento, el ayuntamiento no se encarga de eso, porque no hacen levantamiento de cadáveres, ahí comenzaron mal”, expresó el denunciante.

Agregó que luego realizó cinco llamadas al Inacif y no le tomaron el teléfono al igual que Salud Pública, pero que gracias a un contacto externo logró ubicar una doctora de la primera institución citada, que al final no hizo el trabajo, según narró Fernández Rodríguez.

De acuerdo al relato, la doctora llegó de una manera prepotente preguntado que quiénes eran ellos y hablándole en términos groseros.

“Nos pide la cédula de mi abuelo y cuando vio que era un plástico viejo nos dice que no puede proceder con el caso”, manifestó el denunciante antes de agregar que la doctora expresó que no había comido y que no tenía dinero por lo que exigía le pagaran para llenar el acta de defunción.

“En ese momento le dijimos que si no había otra forma de hacerlo porque ninguno teníamos dinero en efectivo y necesitaríamos ir a un banco para obtener fondos”, contó Fernández Rodríguez antes de añadir que finalmente la doctora decidió retirarse sin hacer nada.

Dijo que pudo resolver gracias a que por vía de un tercero contactaron a otra doctora del Inacif que sí hizo el levantamiento.

El joven, residente en la Zona Universitaria, se mostró indignado y pidió a las autoridades competentes tomar carta en el asunto para que la situación no vuelva a repetirse.

Hizo un llamado al 911 para que instruya mejor a su personal para que en otro caso similar sepan ofrecer las orientaciones de lugar.

