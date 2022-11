(VIDEO) Denuncian MOPC dejó abandonada y en condiciones deplorables carretera Guaucí en Moca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Residentes en la provincia Espaillat denunciaron este miércoles que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dejó abandonada y en condiciones deplorables la carretera Guaucí, vía que conecta el municipio Moca con Salcedo.

Con neumáticos encendidos un comunitario, no identificado, expresó que “la comunidad hoy día está indignada, porque supuestamente han iniciado un trabajo y se cree que ni siquiera los materiales están aquí, entonces ante esa situación creo que hay que mantener en jaque la situación denunciando y haciendo lo que esté a nuestro alcance”.

Por otro lado, un conductor se quejó de que la gobernadora Juana Rosario de Candelier, el senador Carlos Gómez y el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, solo aparecen durante los tiempos de campañas.

“Hicieron un bulto para esto, no hay autoridad aquí en Moca señores, este carrito se me daña, este carrito la goma se me daña todos los días y los soporte también”, sostuvo el ciudadano.

Por otro lado, un comerciante resaltó que sus ventas han disminuido producto de la situación.

