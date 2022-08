(VIDEO) Denuncian mal estado de la calle y agua estancada en entrada hacia la playa en Bávaro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una residente de la zona turística Los Corales, en Bávaro Punta Cana, denunció este domingo que la calle con dirección hacia la playa se encuentra en mal estado y con agua estacada.

De acuerdo a las declaraciones de la dama, que no fue identificada, las autoridades no han asfaltado la vía porque la misma no tiene filtrantes y si lo hacen el agua volverá a dañar la obra, por lo que cada vez que llueve, los residentes y turistas se ven en la obligación de atravesar los charcos que se forman.

“Esa es la entrada, el acceso a la playa pública donde todos los residentes de Bávaro y los turistas pueden ir bañarse. Hace dos o tres años que hay un problema con el drenaje del agua y se aposa muchísima agua y entonces las autoridades no quieren asfaltar ese tramo porque ello dicen que aunque lo asfalten, como no tiene filtrante se va a volver a dañar el asfalto”, expresó un audio enviado a la redacción de El Nuevo Diario.

La denunciante se expresó en esos términos con intensión de que las autoridades solucionen el problema, pues el agua estancada no solo dificulta la entrada hacia la playa sino que representa un peligro para la salud, ya que sirve como criaderos de mosquitos.

