(VIDEO) Denuncian joven se hace pasar por vendedor de huevos para estafar personas en los semáforos

Usuarios en redes sociales denunciaron este lunes, que se trata de un estafador el joven que se hace pasar por vendedor de huevos en algunos semáforos del Distrito Nacional. Señalan que el jovencito, hasta el momento no identificado, hace creer que se le han roto los huevos de la venta del día, para así conseguir que los transeúntes se conmuevan y le den dinero. #elnuevodiariord