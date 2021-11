(VIDEO) Denuncian joven muere porque supuestamente no había quien sepa conectarlo a un ventilador en Hospital Taiwán

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Holi Matos denunció que un joven de la provincia de Azua murió el pasado fin de semana porque supuestamente no hubo quien sepa conectarlo a un ventilador en el Hospital Regional Taiwán, criticando que la displicencia se anteponga en situaciones como esa, y no se valore el esfuerzo que ha realizado el Gobierno para que los centros de salud dispongan de medicamentos y equipos.

Declaró que “llevan un paciente con un ACV confirmado y no hay una persona para ponerle los ventiladores, es una inversión que hace el Estado, el Gobierno del presidente Abinader, pero los que están ahí no saben cómo utilizarlos o la displicencia hizo que esa persona no reciba esa atención, por lo tanto, cuando fue traído a Santo Domingo la persona falleció”.

Matos emitió sus declaraciones durante su participación en el programa “En el Foco”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Indicó que el joven que supuestamente falleció en esas circunstancias era un técnico que pudo haber dado mucho a su país, y además, era un padre de familia que dejó niños pequeños, por lo que abogó para que cosas como esa no se repitan.

El comunicador manifestó su pesar porque en el Hospital Taiwán, que cuenta con cuatro ventiladores y fue uno de los centros destinados para tratar pacientes de COVID-19, no hubiese alguien que pudiera prestarle la asistencia al joven en ese momento.

“Este país va a avanzar en cuando los dominicanos nos responsabilicemos de nuestras obligaciones. Hay que cuestionar lo que se llama saltarse las reglas. El desarrollo no es un evento, es un proceso que usted va alcanzando poco a poco, cómo, la gente disciplinándose y no saltándose las reglas”, sostuvo.

Asimismo, dijo que evitar situaciones como la que describe dependen mucho de los ciudadanos, no del Gobierno, indicando que el presidente Luis Abinader y su equipo, sobre todo en el ámbito de la salud, han hecho su parte.

De igual forma, consideró que el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), ha estado interesado en que los hospitales puedan disponer tanto de medicamentos como de equipos.

