(VIDEO) Denuncian “jornadas asesinas de implantes dentales”, advierten SP se hace de la vista gorda

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio Dominicano de Odontólogos, la Sociedad de Implantología y la Sociedad de Cirugía Buco Maxilofacial, denunciaron que se oponen a las “jornadas asesinas de implantes dentales”, en las cuales ofrecen cursos a extranjeros muchas veces bajo el velo de fundaciones en la República Dominicana y anunciaron el inicio de una lucha sin precedentes por el buen ejercicio de la odontología.

La presidenta del Colegio Dominicanos de Odontólogos, Virginia Laureano, reveló que estos cursos se venden hasta en 20,000 euros, con implantes traídos sin ningún registro sanitario, afectando no solo a las empresas nacionales sino lo peor, que no existe forma de rehabilitar los pacientes con la prótesis, ya que no se encuentran los aditamentos necesarios, dejando a los pacientes abandonados con un problema de salud.

Sostuvo que este “lucrativo y vulgar negocio, se vende a nivel internacional con el atractivo mágico de prácticas en pacientes reales, tomando a los ciudadanos como conejillas de indias”.

Agregó que esta práctica viola todas las leyes y ha sido responsablemente denunciada por el colegio de odontólogos y el Ministerio de Salud se ha hecho de vista gorda ante la situación, permitiendo que estos centros operen tener permiso para jornada sin presentar habilitación.

Indicó que había iniciado una vía de comunicación para resolver la situación, pero anunció este martes su retiro de la mesa del diálogo por considerar inauditas las propuestas y la forma que el viceministro de Garantía de la Calidad, José Matos ha manejado las reuniones en donde no solo “menosprecia la inteligencia de los profesionales de la odontología al querer aprobar unos protocolos de forma urgente, para darle paso a las jornadas de implantes donde se le ha otorgado un permiso a un centro sin habilitación”.

En un comunicado de prensa explica, que sin ningún permiso mantienen abierto ese centro y dicha propietaria amenaza al colegio por denunciarla, sin embargo a los “odontólogos que están ejerciendo y les falta algún requisito para la habilitación, les dan un plazo de 5 días para cerrarlo; la ley 63-18 es muy clara y enfática al decir que para ejercer la carrera de odontología deben de estar colegiados”.

En ese sentido, llamaron a la vicepresidente de la República, Raquel Peña, quien encabeza el Gabinete de Salud, para “que juntos y de una vez por todas, se enfrente esta situación de manera responsable por parte de las autoridades”.

