(VIDEO) Denuncian irregularidades para elegir al defensor del Pueblo; excluyeron al más votado para favorecer a otros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Las ternas para escoger al nuevo defensor del Pueblo y sus adjuntos han estado en el tapete este jueves en el Congreso Nacional por supuestas irregularidades denunciadas por algunos de los diputados que condenan que se haya excluido al más votado “para favorecer a otros”.

Así lo dijo el miembro de la comisión, diputado Juan Dionicio Rodríguez, al sostener que la Cámara Baja “no puede tener privilegios con nadie” y al revelar que los comisionados excluyeron al aspirante Pablo Ulloa, quien, según el legislador, fue el que obtuvo la más alta calificación para de esta forma supuestamente favorecer a Fidel Santana.

“¿Cómo es que el más votado de ese listado no haya sido tomado en cuenta para ser el Defensor del Pueblo? Yo quiero que me expliquen eso. Que me expliquen por qué lo dejaron como adjunto”, subrayó Rodríguez al externar su denuncia y desacuerdo.

El diputado indicó que postulantes como Pablo Ulloa y el doctor Cruz Jiminián obtuvieron mucha favorabilidad en sus entrevistas, pero no fueron considerados.

Por este motivo, el congresista del Frente Amplio anunció que rendirá un informe disidente, compactado con otros de sus colegas, por su desacuerdo en la elaboración de las ternas para elegir a los adjunto y nuevo Defensor del Pueblo.

Presidente de la comisión se defiende: “Se evalúan otras cosas, no sólo las notas”

Ante estas denuncias, el presidente de la referida comisión, diputado Pedro Tineo, explicó que los legisladores de la mesa de trabajo “evalúan otras cosas según sus criterios, no sólo las notas”.

Dijo esto por la insistente denuncia sustentada en las altas calificaciones obtenidas por Ulloa a pesar de su exclusión y replicó que cada diputado “tiene criterios distintos” para elegir al Defensor del Pueblo.

“La mayoría de los que se han puesto, cumplen con las condiciones, que posiblemente alguien no esté de acuerdo, ya eso es otra cosa”, sostuvo Tineo.

Este proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo sería conocido en la sesión de este jueves, pero fue pospuesto para la próxima reunión porque supuestamente no existe el consenso necesario para elaborar las ternas.