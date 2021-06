(VIDEO) Denuncian irregularidades en procesos legales en el Distrito Judicial de La Vega

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Abogados y familiares de Cristian de Jesús Tavera, quien cumple una condena desde hace 14 años y recientemente fue trasladado a la cárcel de Montecristi, piden a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, que intervenga el Palacio de Justicia de La Vega, porque según ellos, existen “múltiples irregularidades” en los procesos.

En ese sentido, Víctor Sénior, abogado de Cristian Tavera, dijo que después de 14 años acude a los medios de comunicación para que el país se entere de las “faltas graves” que supuestamente se cometen en los procesos legales en La Vega.

Cristian de Jesús Tavera fue acusado de robo y según sus defensores, el Ministerio Público tiene detenido a Tavera con el nombre de otra persona, razón por la cual estos han solicitado un Hábeas Corpus sin tener respuestas favorables.

En tanto, Mayobanet Reyes dijo que dilatar el proceso por el simple hecho de no tener recursos, es violatorio de preceptos constitucionales, y agregó que no es posible que en el Distrito Judicial de La vega, se estén dando situaciones donde un ciudadano con 14 años cumpliendo condena, no se le haya dado una respuesta y que se ha determinado que la persona acusada no es quien cometió el hecho.-

