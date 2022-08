(VIDEO) Denuncian invasión haitiana a RD es parte de supuesto plan para hacer de la isla un fideicomiso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Humberto Salazar, denunció un supuesto plan por parte de las grandes potencias, para permitir que Haití invada a República Dominicana y convertir la isla en un fideicomiso.

“Si los dominicanos no nos aprestamos a atender el territorio nacional, Haití al final no va invadir y las grandes potencias harán fideicomiso de esta isla, escríbanlo porque probablemente yo no esté en el mundo de los vivos para ese tiempo”, emitió.

Al ser entrevistado por Jaime Rincón, Edward Ramírez y Samuel Sierra en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Salazar adelantó que este plan de unificación creará grandes enfrentamientos entre dominicanos y haitianos debido a diferencias fundamentales entre ambas naciones.

(Ver a partir del minuto 42:46).

“Primero el color de piel, los haitianos son negros puros, exactamente igual a los africanos, que no se mezclaron; por eso, la República Dominicana es un país de mulatos”, expuso.

Añadió que, “lo segundo es que Haití es un país con una cultura religiosa de creencias que es totalmente cultural, animista, nosotros somos cristianos: evangélicos o católicos y los valores cristianos que existen en nuestra sociedad impiden que se acepte ese tipo de cultos”.

En tercer lugar, articuló que, la otra diferencia entre ambas naciones es el idioma, argumentando que Joaquín Balaguer expuso en el 1992 que los más importante que tienen los hispanos es la lengua.

Precisó que, con la prodición de los “campamento haitiano”, está produciendo “una invasión pacífica”, enfatizando que los responsables de este flagelo “son los cónsules dominicanos en Haití”, quienes aseguró se han constituido en verdaderos traidores a la patria.

“Porque dan visas de ingreso a nuestro territorio para lucrarse a través de eso. Es un negocio lo que hay en los Consulados Dominicanos en Haití, si tú tienes eso y te dan visa, esas personas están entrando de forma legal a la República Dominicana a quedarse aquí”, externó.

Consulta del PLD

Durante la entrevista el miembro del mayoritario partido, exhortó a todos los actores sociales que no están inscritos dentro de otra organización política ser partícipes de la consulta abierta que celebrará el Partido de la Liberación Dominicana el próximo 16 de octubre.

“Este no es un torneo para peledeístas a pesar de que el PLD lo organiza y paga el costo, este un torneo, una consulta ciudadana en la que pueden participar todos los que nos ven aunque no estén inscritos en el PLD”, subrayó.

En ese sentido, consideró que esta es una prueba de fuego para el PLD; sobre todo, luego de que este salió muy golpeado de las pasadas contiendas.

