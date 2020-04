(VIDEO) Denuncian Inaipi entregó kits alimenticios sin empresas que participaron en licitación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un empresario pidió este martes a las autoridades del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), que diga el nombre de la empresa que supuestamente fue favorecida con la licitación de unos kits alimenticios valorados en $100 millones de pesos, alegando que solo participaron cuatro empresa y ningunas recibieron la adjudicación del contrato.

Pablo Cabrera, quien es propietario de una empresa proveedora de servicios de alimentos al sector público y privado “La Z”, afirmó durante una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela, que tiene pruebas de que los kits alimenticios fueron entregados antes de que el Inaipi llamara a la licitación

Asimismo señala que el concurso fue abierto el 31 de marzo a las 6 de la tarde y finalizaba al día siguiente a las 9.00.

“La licitación era de 100 millones de pesos por 40 mil kits alimenticios y cada uno a 2,500 pesos, entonces yo y tres empresas más nos inscribimos y ningunos fuimos los agraciados, entonces que me digan a quien fue que se lo dieron, porque yo se que los kits se entregaron”, detalló Pablo.

Cabrera, aseguró además que el Inaipi, institución que maneja $6,500 millones, entregó los presuntos kits valorados en $600 pesos y no en $2,500, como subrayaba la licitación.

“Yo tengo las fotos de los kits de comida y conozco las empresas que los entregaron, eso no llegaba a los 600 pesos ya ustedes sabrán el margen de diferencia”, apuntó.

Asimismo, denunció que hace dos años y medio la señora Mayra Martínez, jefa de compras del Inaipi, le pidió la suma de $30 millones de pesos para la adjudicación de una licitación que ya había ganado.

“Me pidió 30 millones de pesos y no me la dio, una licitación que yo me la gane porque quede solo, mi empresa era la única oferente, obligatoriamente había quedármela a mí”, explicó Cabrera.

Sobre la ley 340-06

La ley 340-06 sobre Compras, Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con modificaciones de ley 449-06, tiene por objetivo transparentar las compras y las contrataciones del Estado, y para esto se establecen métodos de planificación y programación del uso de los recursos públicos que obedezcan a las .

Indica que una contratación con la finalidad de regularizar una compra ya realizada y casos en lo que este período es tan largo bordea los nueve meses. Salvo en otros casos que los demás tipos de procesos de selección dura más de 2 meses.

En casos de que la entidad contratante reciba una única oferta, deberá aceptarla y evaluarla y en caso de que responda a los intereses de la institución será pasible de ser la adjudicada.

